TRAGEDIJA NA SVETOM STEFANU: Žena ušla u plićak i samo izgubila svest, nije joj bilo spasa

Državljanka Severne Makedonije, S.G. (80) iz Bitolja, preminula je na plaži na Svetom Stefanu u Crnoj Gori nakon što joj je pozlilo dok se kupala u moru.

Ovaj tragičan događaj potvrdila je budvanska policija, koja je odmah izvršila uviđaj na licu mesta i obavestila Više državno tužilaštvo.

Prema informacijama koje je preneo portal Vijesti, turistkinja je bila na odmoru sa porodicom.

S. G. je, prema navodima ušla u more i kupala se u plićaku kada joj je iznenada pozlilo.

Ekipa Hitne pomoći brzo je stigla na lice mesta, ali nažalost, uprkos svim naporima, pokušaji reanimacije nisu bili uspešni.

Preminula žena je, kako se navodi, bila dugogodišnji srčani bolesnik.

Ovaj slučaj još jednom podseća na važnost opreza prilikom boravka u vodi, posebno za osobe sa hroničnim zdravstvenim problemima.

Autor: Iva Besarabić