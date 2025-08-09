AKTUELNO

Region

TRAGEDIJA NA SVETOM STEFANU: Žena ušla u plićak i samo izgubila svest, nije joj bilo spasa

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Državljanka Severne Makedonije, S.G. (80) iz Bitolja, preminula je na plaži na Svetom Stefanu u Crnoj Gori nakon što joj je pozlilo dok se kupala u moru.

Ovaj tragičan događaj potvrdila je budvanska policija, koja je odmah izvršila uviđaj na licu mesta i obavestila Više državno tužilaštvo.

Prema informacijama koje je preneo portal Vijesti, turistkinja je bila na odmoru sa porodicom.

S. G. je, prema navodima ušla u more i kupala se u plićaku kada joj je iznenada pozlilo.

Ekipa Hitne pomoći brzo je stigla na lice mesta, ali nažalost, uprkos svim naporima, pokušaji reanimacije nisu bili uspešni.

Preminula žena je, kako se navodi, bila dugogodišnji srčani bolesnik.

Ovaj slučaj još jednom podseća na važnost opreza prilikom boravka u vodi, posebno za osobe sa hroničnim zdravstvenim problemima.

Autor: Iva Besarabić

#Crna Gora

#Hitna pomoć

#Tragedija

#davljenje

#sveti Stefan

POVEZANE VESTI

Svet

AJKULA ŽENI ODGRIZLA NOGU! Užas na popularnoj turističkoj destinaciji - nije joj bilo spasa

Svet

NEVIĐENA TRAGEDIJA! Devojčica (8) PREMINULA U AVIONU: Let hitno preusmeren, ali joj nije bilo spasa

Showbiz

TRAGEDIJA! Glumica umrla nakon rituala čišćenja: Pojela je otrov i počela da povraća, nije joj bilo spasa (FOTO)

Hronika

DVE OSOBE SPASENE IZ DUNAVA! Intervencija spasilaca u Novom Sadu i Bačkoj Palanci: Devojci na Štrandu pozlilo dok se kupala

Hronika

Tragedija u Čanju! Državljanka Srbije umrla u Crnoj Gori nakon izlaska iz mora

Domaći

Milan Milošević se baškari za sve pare: Uhvaćen na jahti sa ovim poznatim pevačem, ludo se provodili (FOTO)