Prodaje se SELO SA ČETIRI KUĆE i vinogradima na 15 minuta od Jadranskog mora: Kvadrat košta samo 4 evra

U Hrvatskoj su uglavnom kupovali Nemci, a nakon pandemije kupovalo se bukvalno šakom i kapom, potražnja je bila veća od ponude i cene su znatno porasle.

- Međutim, poslednjih godinu dana tržište se usporilo - kaže Silvija Rejec, direktorka agencije Alea Immobilien.



Ove sedmice na tržištu se pojavio oglas istarske agencije za nekretnine koji je izazvao veliku pažnju – na prodaju je stavljeno celo selo. Iako su ranijih godina zabeleženi slični slučajevi, uglavnom u italijanskim ruralnim krajevima, u Hrvatskoj je ovo retkost, što dodatno pojačava interes.

Selo Gržini smešteno je u unutrašnjosti Istre, nedaleko od dvorca Belaj, okruženog savršeno uređenim vinogradima na 12 hektara, podsećajući na toskanske predele. Napušteno selo sa kamenim kućama, praznim već više od decenije, ima priključak za struju i vodu, što pokazuje da je moguće obnavljanje i gradnja.

Selo Gržini udaljeno je od Jadranskog mora oko 20-25 kilometara, što je približno 15 minuta vožnje do najbliže obale kod luke Plomin.

Silvija Rejec je ekipu portala Večernji.hr dovela do lokacije koja se teško pronalazi jer su dvorac Belaj i selo Paz okvirni, ali ne i precizni orijentiri. Na ovom mestu, kao da je vreme stalo - okruženo netaknutom prirodom, livadama, šumom i plodnim zemljištem, selo se prostire na 20 hektara, od čega je oko 1.200 kvadrata građevinsko zemljište, a ostatak poljoprivredno.

Prema Rejec, ovo je jedinstvena prilika za razvoj luksuznog seoskog imanja, više vila ili projekata poput agroturizma, eko-sela ili glampinga. Lokacija je idealna za one koji žele da pobegnu od gradske vreve i stvore privatnu oazu, a sličnih ponuda na tržištu gotovo da nema. Selo odiše istorijom i šarmom prošlih vremena, dok kamene ruševine pričaju priče o nekadašnjem životu i kulturi, poručuju sa prtala Večernji.

Bitna je i blizina mora - do luke Plomin potrebno je oko 15 minuta vožnje. Takođe, ističe se potencijal za uzgoj vinove loze i konja, što je u Istri sve popularnije.

Iako sve deluje idilično, cena ipak stavlja stvari u realnu perspektivu. Nekretnine u Hrvatskoj, naročito u Istri, nakon pandemije brzo su poskupile zahvaljujući stranim kupcima željnim svog komadića raja.

- Kupci u Hrvatskoj uglavnom su Nemci, a nakon pandemije prodavalo se bez prestanka. Potražnja je bila veća od ponude i cene su rasle. No, u poslednjih godinu dana tržište se usporilo i po mom mišljenju može doći do blagog pada cena - objašnjava Rejec.

Mnogi koji su gradili kuće za prodaju, često na kredit, sada su prinuđeni da snize cene kako bi prodali nekretnine. Na tržištu i dalje važi zakon ponude i potražnje.

Procena vrednosti sela Gržini je oko 850.000 evra, što znači da kvadrat zemljišta košta oko četiri evra. S obzirom na potencijal i potrebna ulaganja, cena se smatra realnom i prihvatljivom u aktuelnim uslovima tržišta.

Autor: S.M.