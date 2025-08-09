AKTUELNO

Region

UZNEMIRUJUĆE! PESNICOM U GLAVU, PA KROZ PROZOR! Jezivi snimak tuče iz lokala u Živinicama: Dve osobe završile u bolnici

Izvor: Pink.rs/Avaz, Foto: Pixabay.com ||

Sinoć oko 22 časa u jednom restoranu u Živinicama izbila je tuča između više osoba, a dve osobe su zadobile teške povrede.

Policijska stanica Živinice primila je prijavu da je u jednom restoranu na gradskom bulevaru u Živinicama izbio fizički sukob između više osoba.

- Odmah po prijemu prijave, na mesto događaja upućena je policijska patrola, koja je potvrdila navode iz prijave, i utvrđeno je da su u incidentu učestvovale četiri osobe, J. DŽ. (34), S. DŽ. (20), S. H. (23) i I. V. (46), svi stanovnici područja Živinica.

Svima njima je pružena medicinska pomoć u ŠMP Doma zdravlja Živinice, dok su I. V. i S. DŽ. zbog zadobijenih povreda zadržani u Univerzitetskoj bolnici Tuzla na lečenju na Ortopedskoj klinici. Lekari su im dijagnostikovali teške telesne povrede - saopštila je Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

O događaju je obavešten tužilac, pod čijim nadzorom policijski službenici Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice preduzimaju mere i radnje sa ciljem utvrđivanja okolnosti navedenog događaja i njegovog dokumentovanja.

Autor: S.M.

#Lokal

#kafana

#snimak

#tuča

#živinice

POVEZANE VESTI

Hronika

PIJAN ZA VOLANOM VOZIO ČETIRI PUTNIKA, PA U BOLNICI ZAVRŠILO I DETE: Troje teško povređenih u Bogosavcu kod Šapca

Hronika

POJAVIO SE SNIMAK BRUTALNE TUČE U NOVOM PAZARU: Sve se vidi - ovako je sve počelo! (VIDEO)

Hronika

U udesu u Zemunu povređene dve mlađe osobe, psihijatrijski i onkološki pacijenti najviše tražili pomoć lekara

Hronika

DVE TEŠKE NESREĆE KOD LAZAREVCA ZA SAMO SAT VREMENA: Vozila izletela iz kolovoza, četvoro povređeno

Beograd

Noć u Beogradu! Dve osobe povređene u dva udesa

Hronika

BRUTALNA TUČA U BORČI: Povređene dve osobe, HITNO prebačene u Urgentni centar