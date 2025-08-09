AKTUELNO

Region

KOBAN SKOK SA PLIVSKOG VODOPADA: Intervenisala Hitna pomoć teško povređen mladić

Izvor: Novosti.rs, Foto: Pixabay.com ||

Neposredno pre početka jubilarnog, desetog izdanja tradicionalnih skokova sa Plivskog vodopada u Jajcu u BiH došlo je do nesreće u kojoj je povređen jedan mladić, preneli su danas lokalni mediji.

Navodi se da je neposredno pre početka programa mladić D.M. koji nije bio prijavljen kao učesnik takmičenja, skočio sa vodopada visokog oko 21 metar i zadobio teže telesne povrede, prenosi portal Klix.ba.

Ekipa Hitne pomoći iz Jajca brzo je reagovala i povređenom pružila neophodnu medicinsku pomoć, a organizatori su apelovali na publiku da poštuje bezbednosna pravila i ne izvodi individualne skokove van zvaničnog programa.

Iako je incident uznemirio prisutne, takmičenje je održano prema planu, uz učešće najboljih skakača iz BiH.

Autor: S.M.

#Hitna pomoć

#Jajce

#Skok

#Vodopad

#povređen

POVEZANE VESTI

Hronika

NESREĆA U VRANJU: Mladić poginuo na licu mesta, jedna osoba povređena

Hronika

POGINUO MLADIĆ KOD KOSJERIĆA: Izgubio kontrolu nad motorom - Hitna pomoć konstatovala smrt na licu mesta

Region

Jeziva nesreća u Baru: U sudaru povređen mladić, dok je vozio motor sudario se sa autom

Hronika

AUTOMOBIL UNIŠTEN, MLADIĆ TEŠKO POVREĐEN: Saobraćajna nesreća kod Mojkovca

Hronika

Mladić (25) skuterom udario starca na Trgu republike: Obojica su hitno prevezeni na VMA

Beograd

NOĆ U BEOGRADU: MLADIĆ TEŠKO POVREĐEN! Saobraćajna nesreća u Borskoj