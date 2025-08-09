KOBAN SKOK SA PLIVSKOG VODOPADA: Intervenisala Hitna pomoć teško povređen mladić

Neposredno pre početka jubilarnog, desetog izdanja tradicionalnih skokova sa Plivskog vodopada u Jajcu u BiH došlo je do nesreće u kojoj je povređen jedan mladić, preneli su danas lokalni mediji.

Navodi se da je neposredno pre početka programa mladić D.M. koji nije bio prijavljen kao učesnik takmičenja, skočio sa vodopada visokog oko 21 metar i zadobio teže telesne povrede, prenosi portal Klix.ba.

Ekipa Hitne pomoći iz Jajca brzo je reagovala i povređenom pružila neophodnu medicinsku pomoć, a organizatori su apelovali na publiku da poštuje bezbednosna pravila i ne izvodi individualne skokove van zvaničnog programa.

Iako je incident uznemirio prisutne, takmičenje je održano prema planu, uz učešće najboljih skakača iz BiH.

Autor: S.M.