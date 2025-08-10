TELO BEBE PRONAĐENO KOD ROGOTINE! Horor prizor, evo ko je osumnjičen za STRAVIČAN ZLOČIN

Telo bebe pronađeno je u Pločama kod Rogotine u Hrvatskoj.

Na teren su izašle policijske patrole koje su obavile uviđaj.

U ovom trenutku nije poznato gde je tačno telo deteta pronađeno, kao ni koliko je stara bila beba.

Prema nezvaničnim saznanjima, policija sprovodi istragu zbog ozbiljne sumnje na nasilnu smrt, a tokom istrage navodno su se pojavile indicije koje upućuju na moguću umešanost članova uže porodice.

Telo deteta prebačeno je na Odeljenje opšte bolnice Dubrovnik gde bi trebalo da bude obavljena obdukcija.

Autor: Iva Besarabić