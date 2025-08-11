TUŽILAŠTVO NEMA PREČA POSLA VDT Bijelo Polje otvorio predmet zbog izjava mitropolita Metodija

Prema do sada dostupnim informacijama, Tužilaštvo nije preciziralo moguću krivičnopravnu kvalifikaciju

Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju formiralo je predmet povodom izjava mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija, datih u selu Gornje Zaostro kod Berana tokom otkrivanja spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću, saznaje se iz medija. Iz Tužilaštva je najavljeno da je u toku prikupljanje podataka i u odnosu na druga lica koja su učestvovala na događaju, uz nastavak radnji radi utvrđivanja postojanja elemenata krivičnih djela.

Spomenik Đurišiću postavljen je prethodnih dana i izazvao je burne reakcije dijela javnosti, kao i najave nadležnih inspekcija da će biti uklonjen. Mitropolit Metodije je, reagujući na te najave, poručio da će, ukoliko do uklanjanja dođe, spomenik biti unesen u crkvu:

„Ne bojimo se mi sile njihove, koja ne može ni red na ulice ove zemlje da uvede. Došli su da ruše spomenike najvećih srpskih vitezova. Nikad ga neće moći srušiti, jer što više vrijeme prolazi sve je veće ime i slava generala Dragoljuba i vojvode Pavla.“

Istovremeno, otvaranje predmeta zbog izjava vjerskog velikodostojnika pokreće pitanje tužilačkih prioriteta i standarda. S obzirom na to da su sloboda izražavanja i sloboda vjeroispovijesti ustavne kategorije i visoko zaštićene vrijednosti, dio stručne i crkvene javnosti očekuje jasno i precizno obrazloženje pravnog osnova eventualnog postupanja. Bez takvog obrazloženja, brza reakcija može stvoriti utisak selektivnosti i nepotrebnog podizanja tenzija u osjetljivim društvenim pitanjima.

Prema do sada dostupnim informacijama, Tužilaštvo nije preciziralo moguću krivičnopravnu kvalifikaciju. U crkvenim krugovima poručuju da će Mitropolija budimljansko-nikšićka istrajati na mirnom i dostojanstvenom očuvanju memorijalne i duhovne baštine, uz puno poštovanje zakona, ali i sopstvenih prava.

Dalji koraci u predmetu biće poznati po okončanju izviđajnih radnji. Do objavljivanja ove vijesti nije bilo detaljnijeg zvaničnog saopštenja VDT-a o konkretnom pravnom osnovu postupanja.

Autor: S.M.