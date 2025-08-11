AKTUELNO

Hapšenje u Crnoj Gori: 'Pao' ubica sa Interpolove poternice

Izvor: Informer, Foto: MUP ||

Službenici Sektora granične policije su na graničnom prelazu Božaj, na izlazu iz Crne Gore su uhapsili turskog državljanina E.S.(37).


Ovaj turski državljanin uhapšen je prilikom rutinske kontrole.


- Za licem E.S. je raspisana međunarodna poternica od strane NCB Interpola Ankara, po osnovu naredbe Glavnog javnog tužioca grada Aksaraya od 7.2.2024. godine, radi izdržavanja preostale kazne zatvora u trajanju od sedam godina i šest meseci, od ukupno 11 godina shodno presudi, zbog krivičnog dela nanošenje teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom, počinjenog 2016. godine - sapšteno je iz Uprave policije.

Autor: D.B.

