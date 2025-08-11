Hapšenje u Crnoj Gori: 'Pao' ubica sa Interpolove poternice

Službenici Sektora granične policije su na graničnom prelazu Božaj, na izlazu iz Crne Gore su uhapsili turskog državljanina E.S.(37).



Ovaj turski državljanin uhapšen je prilikom rutinske kontrole.



- Za licem E.S. je raspisana međunarodna poternica od strane NCB Interpola Ankara, po osnovu naredbe Glavnog javnog tužioca grada Aksaraya od 7.2.2024. godine, radi izdržavanja preostale kazne zatvora u trajanju od sedam godina i šest meseci, od ukupno 11 godina shodno presudi, zbog krivičnog dela nanošenje teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom, počinjenog 2016. godine - sapšteno je iz Uprave policije.

Autor: D.B.