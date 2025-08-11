OTKRIVEN UZROK POŽARA U CRNOJ GORI! Haos u zemlji napravio Albanac?! Oglasila se i policija

Državljanin Albanije H.D. osumnjičen je za podmetanje požara koji je trenutno aktivan iznad Buljarice, saopšteno je CdM-u nezvanično iz Uprave policije.

“Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Budva su, u vezi sa požarom koji je trenutno aktivan iznad Buljarice – Opština Budva, preduzeli mere i radnje koje su rezultirale identifikovanjem osobe koja je požar izazvala”, naveli su u saopštenju.

Kako su kazali, radi se o državljaninu Albanije H.D.

“Naime, sinoć, oko 21.45 časova, došlo je do samozapaljenja vozila u pokretu kojim je, u mestu Kufin, upravljao H.D. On je uspeo da zaustavi vozilo i da ga bezbedno napusti, ali se požar sa vozila preneo na nisko i visoko rastinje”, istakli su.

Kako su dodali, Vatrogasna služba i dalje lokalizuje požar.

“Od H.D. je uzeta izjava, a o svemu je obavešten nadležni državni tužilac koji se izjasnio da u radnjama H.D. nema elemenata bića krivičnog dela čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti”, zaključili su.

Autor: D.B.