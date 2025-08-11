GRAĐANI CRNE GORE ODUŠEVLJENI Srpski helikopter ruske proizvodnje gasi požare u okolini Podgorice

Građani Crne Gore pozdravili su brzu i konkretnu pomoć iz Beograda, piše aloonline.me.

Kako piše portal aloonline.me, na društvenim mrežama i u zahvaćenim sredinama preovladavaju poruke zahvalnosti i oduševljenja, uz poruku da u ovakvim kriznim trenucima solidarnost i dobrosusedstvo nemaju granice.

Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije, po nalogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, uputio je u Crnu Goru protivpožarni helikopter „Kamov“ Ka-32, specijalizovan za dejstva iz vazduha, radi pomoći u obuzdavanju vatrenih stihija u okolini Podgorice i na više tačaka duž Primorja. Angažman se sprovodi u koordinaciji sa nadležnim službama u Crnoj Gori i lokalnim vatrogasnim jedinicama, uz prioritet zaštite naselja i ključne infrastrukture.



"Kamov" Ka-32, ruski helikopter namjenski opremljen za gašenje požara, koristi podvjesno vedro za prikupljanje i precizno izlivanje vode na kritičnim linijama fronta. Ova platforma dokazala se u najzahtjevnijim uslovima, posebno u borbi sa šumskim požarima na brdsko-planinskom terenu i u priobalnim zonama.

Prema operativnom planu, letjelica iz Srbije uključuje se u pravljenje zaštitnih pojaseva oko naseljenih mjesta, hladi ivice požara i pomaže ekipama na tlu u stabilizaciji žarišta. Ujedno, zajednički timovi prate razvoj situacije na više lokacija kako bi se resursi usmjeravali tamo gdje je rizik najveći.

Autor: D.B.