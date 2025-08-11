AKTUELNO

Region

DRAMA U PODGORICI! Gusti crni dim nad prestonicom, eksplodirale plinske boce, vatrogasci sprečeni da gase požar! (FOTO+VIDEO)

Izvor: RTCG, Foto: RINA ||

Požari od sinoć bukte u Crnoj Gori, stigao je i do mora, a gore i Podgorica, Nikšić...


Kod Komanskog mosta u predgrađu Podgorice stvara se veliki gusti crni dim, a livada i obližnji auto-otpad su u plamenu.

Severni vetar dodatno pojačava širenje požara.

Prema svedočenjima meštana dve plinske boce su eksplodirale.

Veliki je rizik prići da bi se gasilo, a jak vetar rasplamsava požar, velike količine gustog dima vetar nosi iznad Donje Gorice.

Policija je blokirala prilaze i preusmerava saobraćaj.

Disanje je otežano usled velikih količina dima, vatra preti i da se prenese na obližnji vinograd.

Autor: D.B.

#Crna Gora

#Nesreca

#Podgorica

#Vatra

#pozar

POVEZANE VESTI

Region

POŽAR U SPLITU: Crni gusti dim se nadvio nad gradom

Hronika

POŽAR KOD ALEKSANDROVCA IZMAKAO KONTROLI: Vatra ide ka kućama, velika drama na jugu (FOTO)

Beograd

Eksplozija odjeknula Beogradom! Crni, gusti dim se širi prestonicom! (FOTO)

Svet

POŽAR! GORI OMILJENO SRPSKO LETOVALIŠTE! Vatra kulja na sve strane, u pomoć stigli i helikopteri (FOTO)

Hronika

GORI ZGRADA U LOZNICI: Požar zahvatio višespratnicu u naselju Lagator - Širi se gusti crni dim (VIDEO)

Hronika

Crni dim se nadvio nad gradom! Veliki požar izbio u fabrici u Požarevcu, vatrogasci se bore sa stihijom više od sat vremena (FOTO+VIDEO)