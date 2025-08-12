Posao čišćenja na Jadranu unosniji nego ikad, satnice duplirane: Sređivanje apartmana 70 evra

Sezona je u vrhuncu, ali radne snage još uvek nema. Ako pogledate oglase, videćete da se, uprkos tome što je uskoro Velika Gospojina, i dalje traže konobari, kuvari, sobarice i čistačice.

Ako je verovati vlasnicima stanova, čistačice su ove godine konačno ostvarile svoj cilj i mogu da traže šta god žele za svoj rad. Toliko ih je malo na tržištu da je cena njihovog rada drastično porasla.

Pre dve godine Dnevno.hr je razgovarao sa jednom čistačicom i pitali su je koliko je istine u glasini da čistačice na moru primaju i do 20 evra po satu, kako se u to vreme pisalo u hrvatskim medijima.

Najbolji dobijaju 13 evra

„Prošle godine, satnica je bila oko 70 kuna. Danas najbolji mogu da dobiju nešto više od 13 evra, dok većina mora da se zadovolji sa 11 ili možda 12 evra. A to je maksimum koji neko može da dobije. Ove priče o 20 evra su čisto preterivanje“, rekla nam je čistačica, objašnjavajući da to nije čista zarada, jer se od toga mora oduzeti trošak prevoza koji svako od njih plaća od svoje zarade.

Ove godine smo je ponovo kontaktirali, a ona nam je rekla da je situacija potpuno drugačija nego pre dve godine: „Za stan koji ima 80 kvadratnih metara, a za koji mi treba oko tri sata, dobijem oko 60-70 evra, što je tačno, ako ne i malo više nego što se govorilo da je naša zarada pre dve godine“, rekla nam je.

Što se tiče uslova rada, oni su ostali isti. Idete na posao u 10 ujutru, kada gosti napuštaju apartmane, a čak i u najvećim vilama sve mora biti čisto do 14 ili 15 časova, kada se sprema sledeća runda gostiju.

„U zavisnosti od veličine imanja, može nas biti više tako da sve bude spremno dok gosti ne stignu. Prošlog vikenda, vlasnik apartmana je čistio đakuzi, dok sam ja radila sve ostalo.“ Iako mnogi misle da je čišćenje lak način da se dobro zaradi, naša sagovornica nam je rekla da je za ovaj posao potreban dobar stomak.

„Oni za koje mislite da će ostaviti haos, ostavljaju sve uredno, a oni za koje mislite da će biti odlično, ostavljaju potpuni nered“, rekla nam je, dodajući da je najgora iskustva imala sa Azijatima. „Kinezi i gosti iz Južne Koreje su ubedljivo najgori. Trebalo bi da vidite kakav nered prave."

Iako smo imali jedno loše iskustvo sa dvoje Rusa koji su došli sa troje male dece. Teško je poverovati koliko smo flaša alkohola pronašli nakon što su otišli. A komšije su se mnogo žalili na njih“, kaže on.

Peru na najgorem suncu

Kaže da vlasnici uvek plaćaju, ali i da imaju velika očekivanja i da svaki put morate da uradite malu generalku.

„Ribanje fuga, pranje spoljnog roštilja, pranje spoljnih sauna, ogromni stakleni zidovi koji se peru na najgorem suncu, garderoberi moraju biti oprani iznutra i spolja, nijedna trunčica prašine ne sme da ostane. Lista zadataka je ogromna. To su vile koje naplaćuju 500–600 evra po noćenju u sezoni, a sve u njima mora biti apsolutno savršeno.

U velikoj vili može biti nas četvoro ili petoro, pa dok jedna pere pod, druga na kolenima briše iza njega da bi sve sijalo“, opisuje svoj posao ova čistačica, dodajući da ima užasne goste koje ne bi preporučila ni najgorem neprijatelju.

Zahtevna gazdarica

„Vile sa bazenima može da iznajmi petoro ili šestoro mladih ljudi koji onda divljaju celu nedelju. Jednom sam ušla u kupatilo i ona je bila potpuno prekrivena prljavštinom – nije bilo mesta gde nije bilo. Jednu od mojih koleginica dočekao je još gori prizor: pronašla je fekalije u tuš kabini. Kada vidite tako nešto, rerna je izgorela i ne deluje tako loše“, kaže ona. Što se tiče vlasnika stanova, kaže da ih ima svakakvih, ali svi imaju jednu zajedničku stvar: izvući će svaki atom snage iz vas.

„Postoje vlasnici koji su veoma škrti, a onda očekuju da radite stvari za njih koje je nemoguće uraditi. Jedan vlasnik je očekivao da peremo i osušimo svu posteljinu i veš u ogromnoj vili koja je imala četiri sobe, a svaka od tih soba je imala svoje kupatilo. To je nemoguće sa jednom mašinom za pranje i sušenje veša.

Takođe je tražila da za pet sati koliko smo tamo, očistimo bazen, što je posao koji traje pet sati ako ne radite ništa drugo. Kao, hajde da samo stavimo robota u bazen na neko vreme i pokupimo smeće mrežom. Pa, taj robot će se zaglaviti u bazenu pet puta, a onda morate da uđete i izvadite ga. Postoje vlasnici koji sami čiste bazen dok mi radimo na kući, tako da to traje oko pet sati“, rekla je.

Autor: S.M.