SPAJIĆ PREDLAŽE DA SE STRADALI VOJNIK POSTHUMNO ODLIKUJE: Evo šta je rekao o požaru koji divlja u CG

Premijer Crne Gore Milojko Spajić predložiće Savetu za odbranu i bezbednost te zemlje da vojnik Dejan Božović koji je danas poginuo tokom gašenja požara u Kučima kod Podgorice bude posthumno odlikovan.

''Usred vatrene stihije koja je zadesila Crnu Goru ovih dana, ogromnu zahvalnost dugujemo pripadnicima službi za gašenje požara. Njihov trud i zalaganje su visoko cenjeni i kao takvi će biti i finansijski nagrađeni od strane Vlade Crne Gore.

Vojska, takođe, daje maksimalan doprinos na terenu i, nažalost, u ovoj plemenitoj borbi za druge, život je izgubio njihov pripadnik, vojnik Dejan Božović. Porodici, u svoje i u ime Vlade Crne Gore, izražavam najdublje saučešće. Predložićemo na Savetu za bezbednost i odbranu danas kasnije da gospodin Božović bude posthumno odlikovan'', rekao je Spajić nakon sednice Koordinacionog tima za zaštitu i spasavanje.



On je istakao da je, prema prvim informacijama, požar doveo do značajne materijalne štete, kao i da će Vlada Crne Gore podržati građane u obnovi imovine.

''U međuvremenu, upućen je hitan poziv za pomoć od suseda (članica) EU i NATO-a. Naše diplomate su dobile nalog da ovo uzmu u zadatak kao prvi prioritet. Na terenu je već pomoć i Srbije i Hrvatske, a potvrđena je podrška iz Austrije, Italije, Češke, Mađarske i drugih zemalja van Evropske unije poput Ujedinjenih Arapskih Emirata. Danas smo zadužili i nadležne organe da ispitaju uzroke ovih požara'', rekao je Spajić.

Naveo je da će vlada zahtevati da, tamo gde se ispostavi da je ljudski faktor doveo do izazivanja požara, počinioci budu najstrože kažnjeni. ''Otići ćemo i korak dalje i izmenom regulative i kaznenih odredbi poslati poruku da za ova dela u Crnoj Gori ne sme biti ni najmanje tolerancije, a da će piromani imati drakonske zatvorske kazne. Zahvaljujemo vatrogascima iz više opština gde nema aktivnih požara, na nesebičnoj pomoći kolegama u Budvi, Podgorici...'', istakao je Spajić.

On je apelovao i na druge opštine koje to već nisu učinile da pošalju ljudstvo i mehanizaciju. ''Zbog herojstva i patriotizma, svi vatrogasci će biti nagrađeni. Ministarstvo odbrane, kao i čitava Vlada, je službama spasavanja stavilo na raspolaganje sve državne resurse. Ministarstvo finansija će pronaći sredstva da adekvatno isprati sve aktivnosti u vezi sa aktuelnom situacijom i zahteve već sačinjene od strane Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova'', naveo je crnogorski premijer i dodao da će Koodrinaciono telo zasedati na svakih 12 časova.

Autor: D.B.