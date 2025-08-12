TRAGEDIJA KOJA JE ZADESILA CRNU GORU ZABELEŽENA IZ SVEMIRA: Satelitski snimci pokazuju razmere vatrene stihije (FOTO)

Požari paralizuju Crnu Goru; objavljeno je na stranici Montenegro Space Research. Podsećaju da je prethodnih dana Crna Gora obavijena dimom, dok neumorni vatrogasci danonoćno vode borbu sa vatrenim stihijama.

Šteta od požara je višestruka. Uništenim šumama biće potrebno i preko 50 godina da se oporave, dok se zagađenje vazduha širi kilometrima daleko. U pepelu nestaje životinjski svet, a dim može imati dugoročne posledice i na plodnost zemljišta.

„Ali sve se to može promeniti. Ulaganjem u modernu opremu i u nauku, možemo obezbediti našu teritoriju. Satelitski snimci nam danas omogućavaju da požar otkrijemo gotovo u realnom vremenu“, navode iz Montenegro Space Research.

Objavili su nekoliko satelitskih snimaka na kojima se jasno vide užarena područja.

Podsetimo, kilometarski lanac vatre zahvatio je Doljane i Vrbicu. Pored vatrogasaca gase i helikopteri, Vojska i mještani. Vatra i dalje gori, ali je odbijena od kuća.

Autor: D.B.