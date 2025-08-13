Uhapšen Albanac sa KiM: Osumnjičen da je namerno izazvao požar u crnogorskom naselju!

Prava drama u barskom naselju Zaljevo: Policija je sinoć uhapsila Šeću Lindona (38) sa Kosova i Metohije, osumnjičenog da je namerno izazvao požar koji je zahvatio nisko rastinje!

Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, osumnjičeni je identifikovan u kratkom roku, a odmah potom i priveden. Požar je prijavljen tokom večeri, a na teren su odmah upućene vatrogasne i policijske ekipe.

Zahvaljujući brzoj reakciji, požar je lokalizovan, a izbegnuta je veća šteta i potencijalna opasnost za stanovnike naselja. Pripadnici Službe zaštite i spašavanja intervenisali su na licu mesta, dok je uviđaj izvršen po nalogu državnog tužioca iz Osnovnog državnog tužilaštva u Baru.

Istraga je u toku, a Šeću Lindon bi mogao da se suoči sa ozbiljnim posledicama ukoliko se potvrdi da je namerno izazvao vatrenu stihiju. Policija nastavlja sa proverama okolnosti koje su dovele do incidenta.

Autor: Dalibor Stankov