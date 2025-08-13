Užas u Banjaluci: U stanu pronađeno telo žene

Stanari jedne zgrade u banjalučkom naselju Borik, prijavili su policiji da se širi neprijatan miris iz jednog stana u prizemlju, a ulaskom u stan je zatečeno telo žene.

Kako saznaju Nezavisne novine, na terenu je bio mrtvozornik koji je utvrdio da je žena umrla prirodnom smrću te da je telo u stanu bilo više dana.

Prema nezvaničnim inforacijama, žena je boravila sama u stanu u Gundulićevoj ulici, a komšije je nisu viđale neko vreme.

"Zgradom se širio neprijatan miris, a budući da komšinicu nisu viđali u poslednje vreme, posumnjali su da joj se nešto desilo. Sve je prijavljeno policiji. U stanu je pronađeno telo. Ne znamo koliko tačno je mrtva žena bila u stanu", rekao je meštanin.

Njeno telo pronađeno je juče u popodnevnim satima.

Autor: Marija Radić