Sprečeno podmetanje požara kod Podgorice: Primećeno 10 maskiranih osoba

Izvor: Telegraf.rs

Deset maskiranih osoba pokušalo je danas oko 12 sati da podmetne požar na brdu Gorica u Podgorici.

To je Vijestima rekao vršilac dužnosti komandira Službe zaštite i spasavanja Glavnog grada Nikola Bojanović.

On je kazao da su sve gradske službe na Gorici.

"Počinioci će biti predati policiji i procesuirani. Jedan od njih je imao belu majicu preko glave sa kačketom. Bežao je, dok ga je jedan od zaposlenih jurio. Ipak, uspeo je da pobegne u šumu", rekao je Bojanović.

Park šuma Gorica i brdo Ljubović od juče su zatvoreni za posetioce do daljenjeg, a ta odluka je doneta nakon sastanka gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića, sa načelnikom CB Podgorica Goranom Jokićem.

