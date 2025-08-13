AKTUELNO

Region

Privedena žena u Hrvatskoj, u po bela dana pucala iz vatrenog oružja bez dozvole

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Beta AP/ Damir Senčar ||

Hrvatska državljanka (52) u po bela dana 11. avgusta pucala iz nelegalnog oružja, privedena je i protiv nje je sprovedena kriminalistička istraga.

Ona se tereti da je počinila krivično delo dovođenja u opasnost života i imovine opšteopasnom radnjom ili sredstvom, saopštila je Policijska uprava primorsko-goranska.

Žena se sumnjiči da je 11. avgusta u poslepodnevnim satima na području Barka iz vatrenog oružja koje je neovlašćeno posedovala ispalila hitac, čime je ugrozila život i imovinu drugih ljudi.

U incidentu, srećom, niko nije povređen.

Ona je nakon istrage privedena u pritvor uz krivičnu prijavu nadležnom državnom tužilaštvu. Osim toga, prekršajno je sankcionirana zbog neovlašćenog posedovanja oružja, stoji u policijskom saopštenju.

Autor: S.M.

#Hrvatska

#Pucnjava

#oružje

#privođenje

#Žena

