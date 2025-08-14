AKTUELNO

Region

Šta se dešava u Jadranskom moru? Pronađen još jedan MRTAV DELFIN, naložena hitna istraga

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

U Jadranskom moru, nadomak svetionika na Splitskim vratima, pronađen je mrtav delfin.

Uviđajem je utvrđeno da postoje elementi krivičnog dela ubijanja ili mučenja životinja, pa je pokrenuto kriminalističko istraživanje.

Kako je delfin stradao?

U policijskom izveštaju se navodi da je na mestu događaja obavljen uviđaj, a radi tačnog utrvrđivanja smrti naložena je obdukcija u Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.

Ovo je drugi bizaran slučaj za relativno kratko vreme. Nedavno, mrtav delfin za koji se takođe sumnja da je ubijen pronađen je nedaleko od Pelješkog mosta.

"Povrede oštrim predmetom"

Svedoci koji su pronašli nesrećno stvorenje kod mosta kazali su da je imalo brojne povrede po telu.

“U saradnji sa našim ribarima pregledali smo lešinu delfina i utvrdili povrede oštrim predmetom ili propelom motora, što potvrđuje sumnju u ljudski faktor. Samo da napomenemo da je lešina pronađena na lokaciji između Pelješkog mosta i Kleka”, objasnili su na stranici “Lignjolov Eging Club Neum”.

Autor: Marija Radić

#Delfini

#Istraga

#Jadransko more

#Smrt

#Ubistvo

POVEZANE VESTI

Svet

Devojčica (12) se utopila u Jadranskom moru: Zaronila i nije isplivala, TRAŽILI SU JE SATIMA

Region

ZEMLJOTRES U JADRANSKOM MORU Treslo se kod Korčule

Extra

NESVAKIDAŠNJI PRIZOR KOD BRIONA: Snimljen okršaj ajkule i tune u Jadranskom moru (FOTO)

Region

JAK ZEMLJOTRES U JADRANSKOM MORU: Treslo se u Dubrovniku i Tivtu: Dobro je ljuljalo!

Fudbal

Italija u šoku! Bivši reprezentativac i igrač Fiorentine pronađen mrtav

Hronika

MLADIĆ PRONAĐEN MRTAV U TOALETU Horor u Novom Sadu: Cimer zatekao jezivu scenu