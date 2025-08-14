Šta se dešava u Jadranskom moru? Pronađen još jedan MRTAV DELFIN, naložena hitna istraga

U Jadranskom moru, nadomak svetionika na Splitskim vratima, pronađen je mrtav delfin.

Uviđajem je utvrđeno da postoje elementi krivičnog dela ubijanja ili mučenja životinja, pa je pokrenuto kriminalističko istraživanje.

Kako je delfin stradao?

U policijskom izveštaju se navodi da je na mestu događaja obavljen uviđaj, a radi tačnog utrvrđivanja smrti naložena je obdukcija u Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.

Ovo je drugi bizaran slučaj za relativno kratko vreme. Nedavno, mrtav delfin za koji se takođe sumnja da je ubijen pronađen je nedaleko od Pelješkog mosta.

"Povrede oštrim predmetom"

Svedoci koji su pronašli nesrećno stvorenje kod mosta kazali su da je imalo brojne povrede po telu.

“U saradnji sa našim ribarima pregledali smo lešinu delfina i utvrdili povrede oštrim predmetom ili propelom motora, što potvrđuje sumnju u ljudski faktor. Samo da napomenemo da je lešina pronađena na lokaciji između Pelješkog mosta i Kleka”, objasnili su na stranici “Lignjolov Eging Club Neum”.

Autor: Marija Radić