Šok u mrtvačnici: Zaposleni otključali vrata, nisu mogli da veruju šta su zatekli

Nepoznati počinitelj provalio je u noći između 14. i 15. avgusta u mrtvačnicu na groblju u Đakovu, javlja Policijska uprava osječko-baranjska.

Iz objekta su ukradeni pojačalo i zvučnici, čime je pravna osoba oštećena za oko hiljadu evra.

Policija je odmah pokrenula istragu i intenzivno traga za počiniteljem.

Istražni organi pozivaju sve građane koji imaju bilo kakve informacije o provali da se jave najbližoj policijskoj stanici ili putem telefona.

Ovaj incident izazvao je zabrinutost lokalne zajednice, a policija ističe da će pojačati nadzor na grobljima kako bi sprečila slične krađe u budućnosti.

Autor: Marija Radić