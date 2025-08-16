Šok u mrtvačnici: Zaposleni otključali vrata, nisu mogli da veruju šta su zatekli

Nepoznati počinitelj provalio je u noći između 14. i 15. avgusta u mrtvačnicu na groblju u Đakovu, javlja Policijska uprava osječko-baranjska.
Iz objekta su ukradeni pojačalo i zvučnici, čime je pravna osoba oštećena za oko hiljadu evra.
Policija je odmah pokrenula istragu i intenzivno traga za počiniteljem.
Istražni organi pozivaju sve građane koji imaju bilo kakve informacije o provali da se jave najbližoj policijskoj stanici ili putem telefona.
Ovaj incident izazvao je zabrinutost lokalne zajednice, a policija ističe da će pojačati nadzor na grobljima kako bi sprečila slične krađe u budućnosti.
Autor: Marija Radić