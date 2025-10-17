TRAGEDIJA POTRESLA BiH: Umrla lepa Dženita, iza sebe ostavila troje dece

Kakanj, ali i celu Bosnu i Hercegovinu potresla je vest o smrti Dženite Hindić (25), majke trojice sinova.

Dženita se bavila modelingom i svojevremeno je nosila titulu prve pratilje Miss Zeničko-dobojskog kantona.

U intervjuu datom pre pet godina Dženita je pričala o ljubavi prema modelingu.

"Od svakog posla koji se radi sa voljom i ljubavlju može da se živi. Svesna sam situacije u našoj zemlji te s toga nastojim da svakom poslu priđem sa osećanjem kao da je to nešto najvrednije i najbolje što se treba uraditi i rezultati ne izostaju. Ljubav prema modelingu datira još od detinjstva. Kao devojčica sam maštala da postanem foto model. Kasnije sam odlučila da značajnije uđem u ovaj posao i, zasigurno, nisam pogriješila. Novac mi nije bio presudan motiv. Međutim, imponuje kada u tinejdžerskim godinama počneš zarađivati. Ovo je jedan zaista lep i kreativan posao koji mi omogućava da često putujetem, upoznajem nove ljude. Došla sam situaciju da mogu birati šta hoću, a šta neću raditi", rekla je tada ona.

