Tinejdžeri pretukli starca u Splitu, pa završili IZA REŠETAKA

Splitska policija je uhapsila dvojicu maloletnika od 14 i 15 godina koji su u Splitu pre nekoliko dana pretukli starijeg čoveka.

Posle intenzivne potragesplitska policija pronašla je maloletne huligane koji su nedavno napali 72-godišnjaka pa ga pred kamerom izudarali rukama i nogama dok je sedeo na klupi. Jednom je 14, a drugom 15 godina.

Policija je utvrdila postojanje osnovane sumnje da su počinili krivično delo nasilničkog ponašanja. Uz krivičnu prijavu danas su predati pritvorskom nadzorniku.

Kako su ranije preneli hrvatski mediji, treća osoba ih je snimala, a na snimku se pojavljuje i devojka.

- U utorak smo dobili snimak napada na starijeg čoveka. Kako smo saznali, snimak je nastao na području Splita. Na njemu se vidi kako se dva mladića iživljavaju nad starijim muškarcem. Na snimku se čuje i kako je to osveta što je navodno tukao ženu - pišu 24sata.hr.

- Nisam je napa' - trudio se da kaže muškarac dok se drži za glavu.

Čuju se i glasovi drugih ljudi koji komentarišu kako krvari i da ga ne tuku jer bi mogli da ga ubiju.

Sve je snimljeno još 19. septembra, ali ništa nije prijavljeno policiji sve do pre tri dana, kad su ljudi počeli da dele snimak po društvenim mrežama.

- Policija je tokom jučerašnjeg dana upoznata sa sadržajem snimka. Odmah smo inicirali kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti nastanka događaja te identiteta učesnika. Policijski službenici su sinoć utvrdili identitete oštećenih osoba, s njima su obavljeni razgovori i primljena je krivična prijava - odgovorili su tada iz policije.

Autor: S.M.