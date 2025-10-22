OPSADNO STANJE U ZAGREBU! Upucan muškarac, sve vrvi od policije, napadač POBEGAO

U zagrebačkom naselju Središće tokom prepodneva se dogodila pucnjava u kojoj je jedan muškarac ranjen.

Prema nezvaničnim saznanjima "Jutarnjeg lista", on je upucan u nogu.

Sve je puno policije u ulicama koje okružuju Muzej savremene umetnosti, navodi zagrebački portal.

- Oko 10.40 se u Središću čuo pucanj nakon čega je brzo došla policija i Hitna pomoć. Odneli su ga na nosilima. Ljudi govore da je iz vozila "porše" izašao neki ćelavi čovek, otišao u obližnju zgradu, i da ga sada nema - kazala je čitateljka za "24 sata".

Kako javlja HRT, napadač je nakon incidenta pobegao i pretpostavlja se da se sklonio u jedan od obližnjih ulaza.

