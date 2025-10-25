AKTUELNO

OTAC POLIO SINA BENZINOM, PA GA ZAPALIO! Mladić s teškim opekotinama prebačen u bolnicu - Preživeo zahvaljujući majci

Muškarac (58) s 0,34 promila alkohola u krvi, na području Gline je zapalio pogonsko gorivo s namerom da izazove požar u prostoriji kuće u kojoj su se nalazili 25-godišnji sin i 51-godišnja supruga, izvestila je sisačko-moslavačka policija.

Izbio je požar u kojem je sin zadobio teže telesne povrede. Majka zapaljenog mladića, koja je sve gledala, izvela je sina iz kuće i s njega skinula odeću u plamenu.

Mladić je hitno prevezen u bolnicu na sanaciju povreda, a u daljim razgovorima sa žrtvama otkrilo se i da je osumnjičeni suprugu i sina od 2022. do 18. oktobra 2023. učestalo verbalno maltretirao, počinivši nasilje u porodici, a prošle nedelje je 51-godišnjakinji i pretio smrću, kako piše Jutranji list.

Muškarac je uhapšen, pa je, nakon sprovedenog uviđaja na mestu zločina i dovršenog kriminalističkog istraživanja, krivično prijavljen za četiri krivična dela - pokušaj teškog ubistva, dovođenje u opasnost života i imovine, nasilje u porodici i pretnju paljenjem kuće dva dana ranije.

Policija ga je predala pritvorskom nadzorniku, a sisačko tužilaštvo je potom od dežurnog sudije istrage Županijskog suda u Sisku zatražilo njegovo pritvaranje, tako da će narednih mesec dana, jer je doneseno i rešenje o pokretanju istrage, provesti u sisačkom zatvoru, obzirom da postoji opasnost od uticaja na svedoke, ali i ponavljanja dela.

Ako mu se i sudskim putem dokaže krivica, 58-godišnjaku preti višegodišnji zatvor, a materijalna šteta koju je pričinio na domu je velika.

