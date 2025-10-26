SLOVENIJA ZAVIJENA U CRNO, SITUACIJA SVE GORA! Potresne scene ne mestu gde je muškarac pretučen nasmrt

U Novom Mestu u Sloveniji muškarac (48) je brutalno pretučen od strane pripadnika romske zajednice ispred svog lokala, a preminuo je dan kasnije u bolnici.

Slovenačka ministarka pravosuđa Andreja Katič najavila je da će ponuditi ostavku premijeru Robertu Golobu, javlja 24ur.

Ponuda ostavke dolazi nakon tragičnog događaja u Novom Mestu, gde je muškarac (48) preminuo nakon brutalnog premlaćivanja ispred jednog ugostiteljskog objekta.

Premijer Golob sazvao je hitan sastanak s ministrima i čelnicima policije, pravosuđa i tužilaštva, zahtevajući jasne odgovore i konkretne mere. Poručio je da se nasilje rađa u okruženju gde kazna ne sledi nakon počinjenja zločina te izrazio saučešće porodici preminulog.

Sastanku će, uz Katič i Goloba, prisustvovati ministar unutrašnjih poslova Boštjan Poklukar, ministar rada Luka Mesec, predsednik Vrhovnog suda Miodrag Đorđević te zamenik državne tužiteljke Boštjan Jeglič. Poklukar i direktor policije Damjan Petrič nisu želeli da odgovore da li razmišljaju i oni o mogućim ostavkama.

- Dosta je bilo - napisao je juče gradonačelnik Novog Mesta Gregor Macedoni nakon brutalnog napada i upozorio da se bezbednosna situacija na jugoistoku Slovenije pogoršava i da država ne preduzima dovoljno uspešne mere.

Ministar Mesec izjavio je da mu se ostavka ministarke Katič čini logičnom, jer su, kako je rekao, "pravosudne institucije u ovom slučaju bile gluve".

Podsetimo, u noći između petka i subote u Novom Mestu je muškarac (48) pretučen ispred lokala i preminuo dan kasnije u bolnici.

Prema prvim informacijama, napala ga je grupa nakon što je došao po sina kojem su pretili, a policija je uhapsila 20-godišnjeg osumnjičenog, koji je već od ranije poznat policiji.

Prema nezvaničnim podacima, napadač pripada romskoj zajednici, a policija istražuje mogućnost da je u napadu učestvovalo još osoba.

Kriminalistička istraga i dalje traje.

Jutros su na mestu zločina građani palili sveće i odavali počast preminulom, koji je navodno bio poznati lokalni ugostitelj.

Autor: S.M.