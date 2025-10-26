RUSKI DILERI PALI U BUDVI: U stanu pronađeno 2.700 tableta, marihuana, kokain, MDMA i misteriozni prašak!

Budvanska policija uhapsila je ruske državljane D.G. (27) i D.S. (20) u okviru akcije suzbijanja ulične prodaje narkotika, saopštila je Uprava policije.
Tokom pretresa, kod D.G. je pronađena ručno rađena cigareta sa marihuanom i pet tableta ksanaksa.
Istraga je proširena na stan koji koristi M.K. (21), takođe državljanin Ruske Federacije, a koji je u vlasništvu D.G. U tom stanu pronađena je ogromna količina narkotika i opreme za pripremu i distribuciju.
Policija je zaplenila:
- 131 gram marihuane
- 11 grama kokaina
- 47 grama MDMA (ekstazi)
- 2.792 tablete sa liste opojnih droga (ksanaks, ksaloll, maprazaks)
- 2 kg ružičastog praška nepoznatog porekla
- 410 grama belog praška nepoznatog porekla
- dve vage za precizno merenje
- mlin za mlevenje tableta i kristala
- dve stabljike marihuane visine 80 i 63 cm
Kriminalističkom istragom utvrđeno je da su M.K. i D.G. posedovali drogu radi dalje prodaje, dok je D.G. omogućio D.S. da konzumira marihuanu u stanu.
Policija nastavlja istragu, a slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti zbog količine zaplenjenih supstanci i činjenice da su osumnjičeni stranci.
