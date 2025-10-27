TUŽILAŠTVO SE OGLASILO! Dvojica stranaca zadržana zbog napada nožem u Podgorici - haos se širi, građani na ulicama!

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici donelo je rešenje o zadržavanju dvojice stranih državljana, N. D. iz Turske i G. Y. iz Azerbejdžana, zbog osnovane sumnje da su počinili krivično delo nasilničko ponašanje.

Prema navodima tužilaštva, incident se dogodio 26. oktobra 2025. godine oko 00.30 časova, ispred ugostiteljskog objekta „Komanka“ u Ulici 27. marta u Podgorici.

Osumnjičeni su, zajedno sa za sada neidentifikovanim licima, fizički napali mladića M. J., zadavši mu više udaraca rukama i nogama, kao i ubode nožem. Oštećeni je zadobio lake telesne povrede, uključujući povredu glave.

Tužilaštvo u saradnji sa policijom nastavlja rad na identifikaciji i pronalaženju ostalih učesnika ovog incidenta.

Ovako izgleda kada nas Boris Bogdanović i Šaranović paze i kada šire svojim porukama tu njihovu "pažnju".

Podgorica sad. pic.twitter.com/3aqu0BxTME — Stanko Đuričić (@stankodjuricic) 27. октобар 2025.

Haos na Zabjelu

Policija je prethodno saopštila da je na Zabjelu pronađen „štek“ sa većom količinom bejzbol palica, a tom prilikom je uhapšeno više crnogorskih državljana. Haos je eskalirao kada su dvojica turskih državljana, povezani sa napadom, zabarikadirana u kazinu u kompleksu Vektra. Nakon intervencije policije, oni su privedeni, a dodatno je još 45 turskih državljana zadržano.

Prema izjavama očevidaca, grupa meštana pokušala je da se fizički obračuna sa osumnjičenima, nakon čega je situacija dodatno eskalirala. Policija je uspela da ih izvede iz kazina, a okupljeni građani su se potom razišli.

Oglasila se devojka izbodenog mladića

„Turci su prolazili, pevali i nešto dobacivali. Moj momak ih je pitao ima li problema, a oni su rekli ‘ima’. Odmah su izvadili noževe i napali ga. Hvala Bogu što nijedan vitalni organ nije povređen, ali je dosta iskrvario i ima povredu glave“, izjavila je devojka napadnutog mladića.

Reakcija vlasti i posledice

Nakon incidenta, premijer Milojko Spajić najavio je da će vlada po hitnoj proceduri doneti odluku o privremenom ukidanju bezviznog režima za državljane Turske, što je danas i učinjeno.

Od tada je u Podgorici zabeležen veći broj incidenata: demoliran je lokal u vlasništvu turskog državljanina, a zapaljeno je i jedno vozilo na auto-placu čiji je vlasnik takođe iz Turske.

