SRUŠIO SE DEO PLAFONA NA PIJACI U ZAGREBU! Hala danas zatvorena, kupci se vraćaju kućama

Do urušavanja je došlo jutros, a ulaz je onemogućen dok se ne obavi sanacija.

Deo plafona srušio se u hali pijace Dolac u Zagrebu.

Prvi izveštaji ukazuju nema povređenih u incidentu.

Ispred ulaza u pijacu nalazi se grupa znatiželjnih kupaca, ali na vratima je istaknut znak upozorenja, dok radnici objašnjavaju kako je hala danas zatvorena.

Prema nezvaničnim informacijama Jutarnjeg lista, do urušavanja je došlo jutros u levom delu hale, a ulaz je onemogućen dok se ne obavi sanacija.

Radnici poručuju da bi šteta trebala biti sanirana do sutra.

Zagrebački list dodaje da deo pijace gde se prodaju mlečni proizvodi i dalje normalno radi.



Autor: Jovana Nerić