BEBA SE UGUŠILA OD BLJUCKANJA?! Novi detalji smrti novorođenčeta u porodilištu u Nikšiću, roditelji tvrde: Obdukcioni nalaz ukazuje na NEMAR ZAPOSLENIH

U porodilištu u Nikšiću preminula je beba stara tri dana. Prema rečima roditelja, beba je umrla zbog gušenja od bljuckanja nakon hranjenja. Zbog toga, Više državno tužilaštvo u Podgorici je formiralo predmet povodom smrti novorođenčeta i predmet se nalazi u fazi istrage.

- Predmet se nalazi u fazi istrage, tokom koje je data naredba za obdukciju tela, a preduzeće se i druge mere i radnje za koje se ukaže potreba radi donošenja odluke – rečeno je "Pobjedi" iz Višeg državnog tužilaštva.

Beba je, prema tvrdnjama roditelja, rođena zdrava i ocenjena je najvišom ocenom, a porođaj je prošao lagano, bez ikakvih komplikacija. Porodica je saopštila, kako prenosi RTV NK, da obdukcioni nalaz "ukazuje na mogući nemar zaposlenih".

Direktor Opšte bolnice Nikšić dr Zoran Mrkić "Pobjedi" je kazao da je duboko potresen ovim događajem i da će insistirati da se utvrdi, ukoliko postoji, odgovornost medicinskih radnika.

Dr Mrkić je kazao da će čim dobiju sve povratne informacije od obducenta, sazvati konferenciju za medije i da, ukoliko bude utvrđena nečija odgovornost, oni od toga neće bežati.

O smrti novorođenčeta OB Nikšić je obavestila sve nadležne institucije –Ministarstvo zdravlja, policiju i tužilaštvo.

Osim što je obavestio policiju i tužilaštvo, dr Mrkić je, kako je kazao "Pobjedi", naredio sprovođenje i internih kontrola koje će utvrditi okolnosti pod kojima je nastupila smrt bebe stare tri dana. To uključuje ispitivanje svih zaposlenih koji su u tom trenutku pružali zdravstvene usluge u porodilištu.

- U subotu, dana 25. 10, novorođenčetu je konstatovana žutica. Povedena je od majke oko 18.30 časova toga dana u sobu za fotosintezu, u kojoj je trebalo da ostane 24 sata i više se nije vratila - kazali su roditelji bebe tom portalu.

Beba se ugušila od bljuckanja?

Navode da je po preliminarnom nalazu obdukcije smrt nastupila oko 21.10 sati istog dana, a da je kao uzrok smrti bebe navedeno gušenje hranom prilikom bljuckanja.

- Beba je ostavljena sama, niko nije bio tu od osoblja bolnice da joj pomogne, da je okrene, potapše, što god - kazali su roditelji.

Prema nezvaničnim informacijama "Pobjede", informacije koje su roditelji dobili su - tačne.

S druge strane, dr Mrkić je "Pobjedi" pojasnio da čekaju zvanično obdukcioni nalaz, te da pre toga ne može komentarisati ovaj slučaj.

Oglasili se i iz Ministarstva zdravlja

Iz Ministarstva zdravlja, kojim rukovodi dr Vojislav Šimun, oglasili su se povodom ovog tragičnog događaja i izrazili duboko žaljenje. Ministarstvo zdravlja uverava javnost da će objektivno i transparentno ispitati sve činjenice i utvrditi eventualnu odgovornost svih sudionika u ovom slučaju.

- Direktor OB Nikšić dr Zoran Mrkić informisao je Ministarstvo zdravlja o samom događaju, kao i da je odmah preduzeo sve zakonom propisane mere i sproveo interne procedure u cilju ispitivanja svih aspekata ovog tragičnog događaja – rečeno je Pobjedi iz Ministarstva.

Kazali su da se čeka nalaz obdukcije tela, nakon čega će se tačno znati uzrok smrti novorođenčeta, o čemu će javnost biti blagovremeno informisana.

Autor: D.Bošković