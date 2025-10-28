CRNOGORCIMA JE DOSTA TURAKA Demoliran lokal u Baru, pokušali da ga zapale!

Za sada nepoznate osobe u noći demolirale su i pokušali da zapale ugostiteljku radnju brze hrane, čiji je vlasnik državljanin Turske.

Brzom reakcijom vatrogasaca vatra u lokalu stambeno – poslovne zgrade je ugašena. Vatrogasce su pozvali stanari zgrade, piše portal Primorski.

Policija je jutros obavila uviđaj na licu mesta.

Vlasnik radnje Harun Kaja rekao je za Primorski da tu radi sa suprugom oko dve godine i sa svima u kraju ima lep odnos.

"Četiri godine sa porodicom živim u Crnoj Gori. Poslednje dve godine radimo u Baru, a kad smo doselili u Crnu Goru radili smo u Budvi. Od ovog posla živimo, hranimo našu decu. Imamo troje maloletne dece od šest, 11 i 12 godina. Moja deca idu u školu u Baru. Ne znam ko je ovo uradio i zbog čega", kazao je Kaja.

Ovo je poslednji u nizu incidenata koji su u Crnoj Gori eskalirali nakon što je tokom vikenda u sukobu grupe stranih državljana, pretežno Turaka, i meštana podgoričkog naselja Zabjelo nožem povređen jedan mladi Podgoričanin.

Vlada Crne Gore je zbog incidentnih situacija i podignutih tenzija juče donela odluku da privremeno ukine bezvizni režim sa Turskom.

Prema podacima koje su ranije objavili podgorički mediji u Crnoj Gori živi oko 100 hiljada stranih državljana, od toga više od 10.000 državljana Turske.

Autor: Jovana Nerić