POGINULI OTAC I SIN: Stravična saobraćajna nesreća kod Banjaluke - sudarili se sa autobusom i stradali

N. Dobraš (84) i njegov sin S. Dobraš (64) poginuli su večeras kada su se, vozeći "polo", sudarili s autobusom u mestu Piljagići, kod Banjaluke.

Prema nezvaničnim informacijama, u autobusu je bilo 15 putnika, od kojih je jedan lakše povrđen.

Pre sudara otac i sin vozilom su se s sporednog puta uključivali na magistralni put.

Na licu mesta bili su pripadnici policije i dežurni tužilac Goran Rakić, koji je obavio uviđaj.

Tužilac će, kako je potvrđeno, naložiti obdukciju stradalih kao i druge mere i radnje u cilju utvđivanja okolnosti i uzroka ove teške nesreće.

Više informacija biće poznato sutra.

Autor: Iva Besarabić