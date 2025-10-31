Teška saobraćajka u BiH: Poginule dve osobe, udarili u zid pored puta

Dve osobe poginule su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na regionalnom putu Grude - Široki Brijeg.
Kako navodi Jabuka.tv nesreća se dogodila oko 12.30 časova u blizini firme Grafotisak u Grudama.
Iz MUP Zapadno-hercegovačkog kantona potvrdili su da su dve osobe smrtno stradale u ovoj nesreći.
"Uviđaj je toku i radi se na utvrđivanju njihovog identiteta", rečeno je iz policije.
Jabuka.tv nezvanično saznaje da je u nesreći učestvovao jedan automobil stranih registracija. Prema nezvaničnim informacijama, automobil je izleteo s kolovoza i udario u zid uz put.
Na licu mesta je i ekipa Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Grude, vatrogasci Vatrogasnog društva Grude i policijski službenici PU Grude.
Zbog uviđaja, ova deonica puta zatvorena je za saobraćaj, a vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce.
Više informacija biće poznato nakon završetka istrage.
Autor: Marija Radić