Teška saobraćajka u BiH: Poginule dve osobe, udarili u zid pored puta

Dve osobe poginule su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na regionalnom putu Grude - Široki Brijeg.

Kako navodi Jabuka.tv nesreća se dogodila oko 12.30 časova u blizini firme Grafotisak u Grudama.

Iz MUP Zapadno-hercegovačkog kantona potvrdili su da su dve osobe smrtno stradale u ovoj nesreći.

"Uviđaj je toku i radi se na utvrđivanju njihovog identiteta", rečeno je iz policije.

Jabuka.tv nezvanično saznaje da je u nesreći učestvovao jedan automobil stranih registracija. Prema nezvaničnim informacijama, automobil je izleteo s kolovoza i udario u zid uz put.

Na licu mesta je i ekipa Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Grude, vatrogasci Vatrogasnog društva Grude i policijski službenici PU Grude.

Zbog uviđaja, ova deonica puta zatvorena je za saobraćaj, a vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce.

Više informacija biće poznato nakon završetka istrage.

Autor: Marija Radić