TRAGEDIJA KOD BIHAĆA: U sudaru sa automobilom poginuo poznati biznismen

Izvor: Kurir.rs/Avaz, Foto: Pixabay.com ||

Motociklista iz Cazina poginuo je teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu kod Bihaća, u mestu Dubovsko.

Prema prvim informacijama, u nesreći su učestvovali motocikl i putničko vozilo, a od zadobijenih povreda motociklista je preminuo na mestu nesreće.

Na teren su odmah izašle ekipe policije i Hitne pomoći, ali uprkos brzoj intervenciji, život nastradalog nije bilo moguće spasiti.

U ovoj tragičnoj nesreći život izgubio S.I., poznati cazinski privrednik i vlasnik salona nameštaja, nezvanično saznaje portal Dijasporainfo.

Uzroci nesreće biće poznati nakon što se završi uviđaj i prikupe sve relevantne informacije.

'JEDAN OD UBICA JE VIKAO: 'UBADAJ, UBADAJ IH...ZAKOLJI IH...' Jeziva ispovest majke ubijenog Vukašina: Monstrumi su mi zatvorili kuću

