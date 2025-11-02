Jezivo vršnjačko nasilje u srpskom komšiluku: Dečak brutalno pretučen u školi, OSTAO BEZ 4 ZUBA

U jednoj stručnoj školi u Zagrebu došlo je do incidenta. koji se kasnije pretvorio u pravi užas, kada je jedan učenik brutalno pretukao drugog.

- U školi su se 8. oktobraa održavali Dani hleba. Moj sin je bio u hodniku tačno u trenutku kada se jedan učenik devojkama koje su prodavale palačinke zaderao da su kur*e. Rekao mu je da prestane i gurnuo ga o zid - priseća se majka iz Zagreba incidenta na malom odmoru.

Nakon kraja nastave, učenik koji je vređao devojke dočekao je njenog sina u blizini školskih stepenica. A tamo se pojavio i njegov stariji, punoletni brat.

- Ideš na udaranje - reči su koje mu je uputio stariji brat, govori majka mladića koji je ubrzo nakon te pretnje završio bez svesti, ležeći u lokvi krvi.

Ostao bez četiri zuba

Brutalno nasilje odvilo se u parku. Svedočili su mu i drugi učenici koji su se tamo slučajno ili namerno zatekli. Nitko od njih nije reagovao.

- Dečko iz škole ga je odmah udario u glavu. Pao je na tlo i tamo je nastavio da mu drobi lice. Toliko ga je snažno udarao da je ostao bez četiri zuba i sa slomljenim nosom i vilicom. Poslednje čega se seća je jak udarac u stomak od kojeg i danas ima modricu - govori duboko potresena žena.

Kada je njen sin otvorio oči, ugledao je jednog učenika iz svoje škole. On je nazvao njegovu majku, a kasnije i pomogao pretučenom drugu da se skloni iz parka.

- Da ga ja takvog ne vidim, taj dečko mu je pomogao da odu do tržnog centra, gde su u toaletu brisali krv s njega. Takav polomljen i dezorijentisan - rekla je majka koja je skoro pala s nogu kada ga je tamo ugledala.

Lice mu je, priseća se na rubu suza, bilo gotovo pa neprepoznatljivo, a psiha verovatno u još gorem stanju od glave koja nije prestajala da krvari. Od siline svih udaraca, mladić nije mogao da se seti imena svojih ukućana.

- Odmah sam ga odvela u Hitnu pomoć i tamo nas je dočekao još jedan šok. Njegov napadač, taj učenik iz njegove škole, takođe je bio tamo i to jer je povredio nogu udarajući moje dete - užasnuto govori.

Kada je došla do njega i pitala ga zašto joj je tako brutalno pretukao sina, on je odgovorio da je to učinio kako on sam ne bi dobio batine. A onda i da ga uskoro čeka profesionalna borba pa mu je ovo "bio dobar trening".

Danima jeo na slamčicu

Osim nasilnika, na u Hitnoj pomoći su bili i njegov brat, sestra i majka, a majka pretučenog dečaka tvrdi da joj se niko ni u jednom trenutku nije izvinio.

- Noćna mora. Eto, sve je to bila noćna mora. Doktor je rekao da moj sin hitno mora na operaciju, nakon koje su ga zadržali u bolnici iduća dva dana. Kada je došao kući, jeo je danima na slamčicu jer nije mogao ni piti niti žvakati hranu - kaže majka i otkriva da su je nakon horora zvali iz sinovljeve škole i nudili mirenje.

Ona je to odbila. Nikakvo joj mirenje ne pada na pamet nakon što su joj dete skoro u kovčegu doveli kući, iskreno će.

- Kamere u školi su pokazale da je moj sin prvi gurnuo tog učenika, ali zaista mi nije jasno da takav čin eskalira do ovolike razine nasilja. On od toga dana nije otišao u školu i iskreno ne znam što se događa s učenikom koji ga je udarao, niti da li je ovaj sukob na hodniku zaista bio pravi povod ovom nasilju ili se nešto među njima događalo i ranije - pita se i danas majka.

U policiji je szanala da je napadač njenog deteta takođe prijavio njenog sina. Zašto, kaže, i dalje ne zna. Pomoć je zbog proživljene traume njena porodica dobila u Savetovalištu Luka Ritz, a kako da nastavi sa životom i dalje ne zna.

