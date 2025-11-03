Dobre vesti za turiste iz Srbije: Više neće biti putarine na najskupljoj deonici autoputa u Evropi!

Slovenačka vlada donela je odluku o ukidanju vinjeta na deonici puta Škofije - Kopar, što je od velike koristi hrvatskim građanima, posebno Istranima koji žive s obe strane granice.

Ukidanje vinjeta na delu puta do Kopra dobra je vest i za sve druge koji se tim putem koriste na putu ka Italiji, kao i za italijanske vikend-turiste. Ipak, ukidanje je samo privremeno, a mnogi taj potez vlade povezuju sa predstojećom izbornom godinom u Sloveniji.

Kada neko iz hrvatskog dela Istre putuje prema Italiji i brzom saobraćajnicom želi da pređe manje od šest kilometara od Kopra do granice s Italijom kod Škofija, mora da plati slovenačku vinjetu od 16 evra koja važi nedelju dana.

Posle godina borbe, slovenačka opozicija i Italijanska unija izborile su se peticijom za ukidanje vinjete na toj deonici. Stanovnici s obe strane granice pozdravljaju ovu odluku.

- To je davno trebalo ukinuti. Za tako kratak put plaćati celu nedelju, toliko novca – mislim da je ovo u redu i daj Bože da potraje duže, a ne kratko - rekao je Đimi iz Buzeta.

Zbog ukidanja vinjete zadovoljni su u centralnoj organizaciji Italijana u Hrvatskoj i Sloveniji, ali su skeptični prema najavi boljeg saobraćajnog povezivanja dveju država.

Vinjeta se ukida 1. januara naredne godine - privremeno, ali dugoročno, kaže slovenačka poslanica, vatrena protivnica vinjete na toj deonici.

- Morate znati da smo to povezali sa izgradnjom brze saobraćajnice Kopar – Dragonja, do graničnog prelaza. To je projekat koji će, ako sve bude u redu, biti završen tek za deset godina, naglasila je Mejra Hot, potpredsednica slovenačkog parlamenta (SD).

Da li je ukidanje putarine predizborni trik?

Izgradnja brze saobraćajnice od Kopra ka Dragonji najavljuje se skoro dve decenije. Uz ukidanje vinjeta, upravo bi taj projekat mogao da ubrza turistički, ali i ukupni privredni razvoj zemlje.

I u pograničnom gradu Buzetu ogorčeni su na slovenačku vladu zbog, kako kažu, stalnog odbijanja boljeg saobraćajnog povezivanja.

- Pa, ne treba ništa očekivati od njih, a kamoli trajno ukidanje, pogotovo ako je to u interesu političke Ljubljane, a na štetu njihovih suseda, rekao je gradonačelnik Buzeta Damir Kajin.

Evropska unija obezbedila je sredstva za brzu saobraćajnicu Kopar – Dragonja, kaže bivši hrvatski poslanik u Evropskom parlamentu, ali bez intervencije evropskog komesara sumnja u skoru realizaciju projekta.

- Mislim da nije spremno. Kao što železnička veza nije spremna – u smislu izvedbenih projekata, građevinskih dozvola – tako, nažalost, ni tih 13 kilometara spojnog puta između našeg ipsilona i slovenačke mreže autoputeva nije spremno. Tu je velika odgovornost Slovenije, a to može da reši samo evropski komesar, istakao je Valter Flego, bivši poslanik u Evropskom parlamentu.

Stanovnici ovog pograničnog područja od početka naredne godine će se kretati jeftinije, a turisti iz Italije uštedeće prilikom poseta Istri. A da li je ukidanje vinjete predizborni trik ili zaista početak izgradnje važne saobraćajne veze između dve države – videćemo naredne godine.

