Ogroman požar u Svetoj Nedelji u Hrvatskoj, zapalilo se skladište guma, gust crni dim se vidi iz Zagreba, građanima stigao SMS upozorenja da zatvore prozore.
U skladištu guma firme "Pneumatik" u Svetoj Nedelji u Hrvatskoj dana je izbio veliki požar, a gust crni dim koji se vidi sa velike udaljenosti, objavili su lokalni mediji.
Jutarnji list navodi da je požar izbio u Ulici dr. Franje Tuđmana.
Vatru gase svetonedeljski vatrogasci i uz pomoć vozila, a zbog razmera požara pozvane su i druge vatrogasne ekipe.
Velik i gust stub crnog dima vidljiv je i iz Samobora i zapadnog dela Zagreba.
Ljudima iz Svete Nedelje, ali i okolnih mesta, uključujući i Zagrepčane, stiže SMS upozorenja.
- Požar skladišta guma, NOVAKI, zatvorite prozore i ne približavajte se mestu požara. Pratite uputstva nadležnih službi - piše u poruci.
Vatrogasci iz Bistre imaju istu poruku za meštane.
