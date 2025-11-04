DODIKU ODUZET MANDAT! Ustavni sud BiH odbio apelaciju – prevremeni izbori u RS 23. novembra

Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je odbio apelaciju predsednika Republike Srpske Milorada Dodika protiv krivične presude Suda BiH, čime je potvrđena i odluka Centralne izborne komisije BiH o oduzimanju njegovog predsedničkog mandata.

Ova odluka znači da će prevremeni predsednički izbori u Republici Srpskoj biti održani 23. novembra 2025. godine.

Advokatski tim Milorada Dodika, iako svestan da ishod pred Ustavnim sudom neće biti povoljan, podneo je apelaciju kako bi ispunio formalni uslov za dalje pravne korake i eventualnu žalbu pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Sud BiH je ranije pravosnažno osudio Dodika na jednu godinu zatvora i šest godina zabrane političkog delovanja zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita.

Pored apelacije na presudu Suda BiH, Dodikov pravni tim uložio je i žalbu na odluku CIK-a kojom mu je mandat oduzet i raspisani prevremeni izbori. Međutim, Ustavni sud BiH je i tu apelaciju odbio, čime je potvrđena odluka izborne komisije.

Ovim potezom, Dodik je iscrpeo sve pravne mogućnosti u okviru BiH, a naredni korak njegovog tima biće obraćanje sudu u Strazburu.

Autor: Dalibor Stankov