Užasne vesti iz Tuzle: Najmanje sedam mrtvih u požaru u Domu penzionera

U požaru koji je večeras zahvatio jedan sprat zgrade Doma penzionera u Tuzli ima smrtno stradalih osoba, prve su informacije do kojih je Klix.ba došao iz ove ustanove.

Veći požar večeras je zahvatio jedan sprat zgrade Doma penzionera u Tuzli, a prema informacijama koje su potvrđene iz te ustanove, nekoliko osoba je preminulo.

Iz ove ustanove nisu mogli da preciziraju koliko osoba je preminulo, zbog vanredne situacije koja je u toku. Prema nezvaničnim informacijama 7 osoba je poginulo, preneo je portal "Avaz".

Kako su kazali iz Uprave policije MUP-a TK, požar je u 22 sata lokalizovan.

Ranije je iz UKC-a Tuzla rečeno da je pet pacijenata hospitalizovno u dve klinike, usled trovanja ugljen-monoksidom, od kojih se dve nalaze u jedinici intenzivne nege.

Uzrok izbijanja vatre još nije poznat.

pročitajte još AUTOMOBILOM SE ZABIO U VIŠE PARKIRANIH VOZILA: Vozač poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći u Trogiru

Autor: Marija Radić