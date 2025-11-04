AKTUELNO

UŽAS U SKOPLJU! OČUH OSUMNJIČEN ZA OBLJUBU DEVOJČICE: Majka znala, ali nije pomogla svom detetu

Očuh i majka maloletne devojčice (16) osumnjičeni su u Skoplju za njenu obljubu, saopštilo je skopsko tužilaštvo.

Kako se navodi, Osnovno javno tužilaštvo Skoplje izdalo je naredbu za sprovođenje istražnog postupka protiv supružnika osumnjičenih za produženo krivično delo – "obljuba sa zloupotrebom položaja" (kojim je predviđena kazna zatvora od najmanje 10 godina).

"Osumnjičeni očuh žrtve zloupotrebljavao je svoj položaj tokom dužeg vremenskog perioda i navodio devojčicu rođenu 2009. godine, koja mu je poverena na brigu i vaspitanje, na obljubu i druge polne radnje", precizira se u saopštenju.

Ističe se da je majka devojčice doprinela tim radnjama i da, iako je znala za njih, nije ih ni prijavila niti sprečila osumnjičenog da izvrši dela, čime nije zaštitila dete od zlostavljanja, iako je devojčica više puta tražila pomoć od nje.

"Predmetni javni tužilac je predložio da se osumnjičenom očuhu bude određena mera pritvora, dok su za osumnjičenu majku predložene mere predostrožnosti", piše u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Skoplju, glavnom gradu Severne Makedonije.

Dodaje se će javni tužilac koordinisati sa Centrom za socijalni rad kako bi preduzeli mere za zbrinjavanje troje maloletne dece u porodici, uključujući i žrtvu.

Autor: Marija Radić

