Preokret u istrazi ubistva u Doboju: Otac umro od infarkta nakon sukoba sa sinom

Boško Č. iz Doboja koji je preminuo nakon fizičkog obračuna sa svojim sinom Draženom Čupeljićem (41), umro je usled srčanog udara, saznaje ATV.

Iako se sumnjalo da je Boško stradao usled teških povreda koje je zadobio u obračunu sa sinom, preliminarnim nalazom obdukcije je utvrđeno da je uzrok smrti srčani udar.

Zasad se ne može reći da li je srčani udar nastupio kao posledica sukoba sa sinom zbog čega će, kako saznaje ATV, najverovantije biti zatraženo i dodatno medicinsko veštačenje.

D. Č. uhapšen je zbog sumnje da je 3. novembra ubio oca u njihovoj porodičnoj kući u Doboju. Nezvanično, kritične večeri je došlo do svađe i fizičkog obračuna između sina i oca. U tuči, obojica su zadobila višestruke povrede, a Boško je nedugo nakon toga preminuo.

Prema nepotvrđenim informacijama po dolasku policije kuća je već bila očišćena i određeni tragovi su uklonjeni.

"Dobojska policija uhapsila je D.Č. zbog sumnje da je ubio oca u porodičnoj kući. Za navedenog postoji osnov sumnje da je 3. novembra u večernjim časovima u porodičnoj kući na području grada Doboja, naneo teške telesne povrede B.Č, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Policijski službenici nastavljaju s preduzimanjem svih potrebnih mera i radnji pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Doboju", saopštila je PU Doboj.

Nakon kriminalističke obrade D.Č. je predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Doboju na dalje postupanje. Posle ispitivanja osumnjičenog tužilaštvo će dojeti odluku o eventualnom predlogu za pritvor.

Takođe, odlučiće i o tačnoj kvalifikaciji krivičnog dela koje bi, kako saznaje ATV, moglo biti prekvalifikovano u nasilje u porodici sa smrtnim ishodom za koje je zaprećena kazna od tri do 15 godina zatvora.

Autor: S.M.