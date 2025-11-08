Selaković o incidentu u Zagrebu: Provokacija i zastrašivanje Srba u Hrvatskoj

Ministar kulture Nikola Selaković ocenio je da scene u Zagrebu tokom otvaranja izložbe u okviru Dana srpske kulture ne predstavljaju samo provokaciju, već i pokušaj zastrašivanja Srba u Hrvatskoj i ukazao da Srbija od hrvatskih institucija očekuje da počinioci budu procesuirani.

Selaković je istakao da su ga duboko uznemirile scene ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu tokom otvaranja izložbe u okviru Dana srpske kulture kada je grupa maskiranih lica uzvikivala ustaške pokliče i pevala pesme koje simbolički i istorijski podsećaju na NDH.

Kako je ukazao, period NDH je jedno od najmračnijih poglavlja evropske istorije te zato te scene ne predstavljaju samo provokaciju, već direktan pokušaj zastrašivanja pripadnika srpske zajednice u Hrvatskoj.

"Ovo je, nažalost, još jedan u nizu slučajeva koji pokazuju da se pojave ekstremizma ne mogu tretirati kao marginalne ili sporadične i zato se ovaj izliv mržnje ne sme relativizovati. Srbija sa najdubljom zabrinutošću prati ova dešavanja i očekuje od institucija Hrvatske da pokažu odgovornost, profesionalizam i državnu zrelost, tako što će počinioci ovog nedopustivog čina biti hitno identifikovani i procesuirani", naveo je Selaković.

Kako je dodao, ovo nije prvi put da se pokušava oživeti duh mržnje i netrpeljivosti.

"Mi ćemo, kao i uvek, stajati uz Srbe u Hrvatskoj, uz njihovo pravo da slobodno žive, stvaraju i neguju svoju kulturu i tradiciju. Svaka pojava mržnje i ekstremizma mora dobiti konkretan odgovor i jasnu osudu jer bez toga nema ni poverenja u regionu, ni u evropskom prostoru vrednosti kome težimo", poručio je Selaković.

Pedesetak maskiranih muškaraca, uglavnom mladića, okupilo se sinoć ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, gde se održava izložba u okviru Dana srpske kulture i uzvikivali su ustaški poklič "Za dom spremni".



Maskirani muškarci pevali su i pesmu "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država", a razišli su se nakon dolaska interventne policije.

Hrvatska policija saopštila je da je "sprečila moguće nezakonito ponašanje" nakon tog incidenta.

Vlada Hrvatske uvodi posebne mere zbog incidenata koji su se dogodili na Danima srpske kulture u Splitu i Zagrebu, saopštili su danas izvori iz vlade za Indeks.

Autor: S.M.