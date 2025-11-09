AKTUELNO

Region

Nestvaran prizor iz Budve usred novembra: Dok su oni u kaputima, on se brčka u vodi! (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Rina, Foto: RINA ||

Iako je počeo novembar, a Miholjsko leto je prošlo lepo sunčamno vreme i visoke temperature za ovo doba godine na crnogorskom primorju, napunili su jednu plažu kod Budve. Većina ljudi se sunčala i šetala, ali oni najhrabriji su odlučili i da se okupaju u moru.

- Dešava se to često kod nas. Kako sine sunce i bude toplo vreme, bukvalno i u decembru ko je hrabar može da se bućne. Voda nije toliko hladna, ipak mahom se u ovo doba godina Rusi odlučuju da uđu u vodu - kaže za RINU jedan od meštana.

Foto: RINA

Inače, prestonica crnogorskog turizma tokom vikenda je puna gostiju iz Srbije koji su odlučili da produženi praznični vikend provedu u Budvi.

Ovde je zaista prelepo, vreme je divno. Kao da smo iz jeseni došli u proleće. Ima puno ljudi iz Srbije ovde, sreli smo ih dosta, kaže Alem iz Prijepolja koji produženi vikend sa porodicom provodi na Crnogorskom primorju.

Tokom narednih dana najavljene su gužve u saobraćaju na svim putnim pravcima u Srbji, a posebno na graničnim prelazima.

Autor: Jovana Nerić

#Budva

#Kupanje

#Novembar

#nestvarne scene

POVEZANE VESTI

Domaći

OVO SU SVI ČEKALI: Evo kako je protekao susret Gastoza i Anđele sa njenom porodicom i da li su prihvatili zeta (FOTO)

Društvo

Posebno su opasni kada ujedu za vrat i ispuste otrov: More u Crnoj Gori prepuno Vatrenih crva mesoždera - Evo o čemu se radi (FOTO)

Domaći

Goga Sekulić se ne odvaja od sina: Ovako pevačica uživa na moru (FOTO)

Društvo

TEMPERATURA PADA ZA 18 STEPENI! Stiže drastična promena vremena, ovaj dan će biti NAJGORI: Evo koji deo Srbije je prvi na udaru

Domaći

Ovako su pričali o ljubavi: Marija Mikić se razvela, a njena priča sa Jovanom počela je na poseban način, ovo su detalji odnosa bivšeg bračnog para

Domaći

VIDIMO SE SLEDEĆE GODINE NA SVADBI! Sanja Vučić nikad iskrenije o novom partneru: Ja sam lepša polovina