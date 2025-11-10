Cvijanović: BiH je danas daleko od dejtonskog koncepta

Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je BiH kompromisno napravljena, ali da je danas daleko od dejtonskog koncepta.

Ona je navela da je nemoguće da BiH danas funkcioniše onako kako je zapisano u Dejtonskom mirovnom sporazumu jer je politička snaga podeljena po principu ravnopravnosti, a ne demografije i teritorijalno.

U Dejtonskom sporazumu piše da smo svi jednako-pravni. BiH je danas puno dalje i od onih koji su težili tome, istakla je Cvijanović u intervjuu za portal Istraga.ba, prenosi Srna.

Prema njenim rečima, s obzirom na činjenicu kako se danas razvijaju odnosi u svetu, BiH nije dominantna tema.

Želim da pošaljem poruku, a to kažem i narodu u Republici Srpskoj, da nikada ne treba da budu previše rasterećeni. Moraju da znaju da se neki trendovi menjaju, rekla je Cvijanović.

Ona je istakla i da se pravosuđe u BiH mora vratiti u normalne tokove daleko od politike i političkih zahteva i podsetila da je jedan od stranih sudija, koji je boravio u BiH, pisao u memoarima da su se za svaku odluku koju su donosile strane sudije morali konsultovati sa OHR-om.

Zar to nije tragično za jednu državu, zar to nije tragično za pravosuđe? To je tragično, rekla je Cvijanović.

Napomenula je da je BiH paralizovana raznim intervencijama, nadmudrivanjima i merama, kojima se pokušava napraviti drugačije od onoga što piše u Dejtonskom mirovnom sporazumu.

Mi smo 30 godina potrošili na to. To je potrošeno vreme i ne slažemo se s tim i nikada se nećemo složiti. To nije politika SNSD-a i većinske Republike Srpske, pa čak i one koji su manjinska sada. Sigurno da njihovi birači sada misle isto ovako, rekla je Cvijanović, koja je i potpredsednik SNSD-a.

Govoreći o imenovanju nove Vlade Republike Srpske i dovođenje u pitanje njene ustavnosti, Cvijanovićeva je podsetila da je Kristijan Šmit na jedan dan suspendovao Ustav Federacije BiH kako bi uključio "trojku" u Vladu tog entiteta.

Ona je istakla da sa NATO-om treba razvijati saradnju i naglasila da Program reformi ne prejudicira članstvo. Podsetila je da je stav institucija Republike Srpske, o pitanju članstva, neutralan.

Ne želimo da ulazimo u bilo kakve saveze. Ovakva saradnja nam je sasvim po meri. Imamo dobre odnose, rekla je Cvijanović.

Ona je navela da sa NATO strukturama nikada i nije postojao problem u vezi sa saradnjom i da su problemi u BiH.

Nedavno sam čula smešnu izjavu da su Amerikanci postavili uslov da se mora ući u NATO, pa će Kristijan Šmit skinuti sankcije. Čitam i ne mogu da verujem. Onda, zamislite, Amerika da je postavila uslov da mi imenujemo glavnog pregovarača za EU. Ko imalo nešto prati, zna da to ne može biti uslov, rekla je Cvijanović, ističući da neće da prejudicira šta će biti za 20 ili 30 godina.

Ona je dodala da je sadašnja administracija SAD zainteresovana samo za mir.

Govoreći o saradnji sa Srbijom, Cvijanović je istakla da je ta saradnja dobra i da nema "zahlađenja odnosa".

Cvijanović je rekla i da ne bira između BRIKS-a i Amerike.

BRIKS ima svoju ponudu i razvija svoju platformu. Koliko je uspešna ili nije, to se ceni na neki drugi način. Ceni se i političkim i ekonomskim parametrima, zaključila je Cvijanović.