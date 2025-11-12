POGINULA ŽENA Nesreća na Pagu, povređena jedna osoba

Prema prvim informacijama, u saobraćajnoj nesreći učestvovao je putnički automobil. Žena je preminula na licu mesta, dok je druga osoba prevezena u Opštu bolnicu Zadar radi ukazane medicinske pomoći.
U saobraćajnoj nesreći na ostrvu Pag poginula je jedna žena, dok je druga osoba prevezena u Opštu bolnicu Zadar, saopštila je Policijska uprava Zadar.
Saobraćajna nesreća dogodila se oko 15:15 časova na državnoj cesti DC-106, deonica Vrčići - Gorica, na Pagu. Sve službe hitne pomoći odmah su upućene na lice mesta, dodala je Policijska uprava Zadar.
Prema prvim informacijama, u saobraćajnoj nesreći učestvovao je putnički automobil. Žena je preminula na licu mesta, dok je druga osoba prevezena u Opštu bolnicu Zadar radi ukazane medicinske pomoći.
Od 16:35 časova saobraćaj na predmetnoj deonici puta je obustavljen radi uviđaja i preusmerava se.
Autor: D.Bošković