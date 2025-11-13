BOSANKA DOBILA DRAKONSKU KAZNU U BELGIJI: Konačno razrešen slučaj serijskih krađa - Evo kako je operisala

Belgijski sud osudio je danas državljanku Bosne i Hercegovine na pet godina zatvora zbog serije krađa po Belgiji.

Inače, ovo je presuda u žalbenom postupku, dok je prethodna kazna bila daleko manja.

Belgijski mediji prenose da se radi o G.M (22), koja je već godinama poznata po višestrukim krivičnim delima.

Uglavnom je delovala u grupi serijskih lopova, a krađe su se odvijale na poznatoj belgijskoj liniji Kusttram (obalni tramvaj), koja povezuje gradove duž obale.

Žrtve su najčešće bili stariji putnici, koje je osumnjičena pratila i u gužvi im uzimala novčanike ili druge vredne predmete.

Inače, mediji prenose da je kazna izuzetno visoka, ali sud je naglasio da se radi o povratnici u kriminal i da su krađe bile sistematske, što je izazvalo osećaj nesigurnosti među građanima i turistima.

