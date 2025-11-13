Turski avion pao kod Senja: Spasioci zatekli letelicu u plamenu

Policija potvrdila da je prijava o nesreći stigla oko 17:10, a spasioci su ubrzo pronašli avion u plamenu kod mesta Krivi Put.

Policijska uprava Lika-Senj potvrdila je da je juče oko 17:10 časova primila prijavu o avionskoj nesreći u mestu Krivi Put, nedaleko od Senja.

Prema prvim informacijama, srušio se avion tipa Ertraktor, ali se ubrzo ispostavilo da nije reč o hrvatskom avionu, već o letelici u turskom vlasništvu. Kako prenosi Jutarnji list, radi se o avionu AT 802 koji je leteo na liniji Zagreb – Rijeka.

Spasioci su oko 18 časova stigli na mesto nesreće i zatekli letelicu u plamenu. U toku je gašenje požara, a za sada nije poznato koliko je ljudi bilo u avionu.

Mediji navode da je pored aviona koji se srušio bio još jedan istog tipa, koji je prijavio poziciju pada. Prema nezvaničnim informacijama, avion je nestao sa radara u regionu Like oko 17 časova, nakon čega su sve raspoložive civilne spasilačke ekipe poslate na teren.

– Imamo informaciju da je nestao – potvrdio je izvor iz Civilne zaštite, dodajući da je građanin primetio letelicu kod Krivog puta i odmah obavestio nadležne službe.

Istraga je u toku, a spasioci se probijaju do mesta nesreće kako bi utvrdili sve okolnosti tragedije.

Autor: Dalibor Stankov