UZBUNA U HRVATSKOJ, NESTALO TROJE DECE ODJEDNOM! Dva dečaka i devojčica iščezli, majke očajne - U PORUKAMA JE PISAO SAMO OVE DVE REČI

Kako prenose lokalni mediji, u Sisku su nestali Patrik Jantolek (16) i brat i sestra Adriano (14) i Kjara Orečić (13).

- Nazvala me Kjarina majka i rekla da ne može dobiti ni nju ni njenog brata i zamolila da nazovem Patrika jer su možda s njim. Patrik i Kjara su momak i devojka. Patrik je preko poruka bio jako zvaničan, odgovarao samo "da" i "ne". To je bilo u sredu ujutro. Od tada im se gubi svaki trag - za rekla je Patrikova majka Ana Mari Matejaš, za Dnevnik.hr.

Kjarina i Adrianova majka misli da su zajedno nestali.

- Ne znamo gde su. Pregledali smo sva mesta gde bi mogli da budu, sada čekamo policiju - navela je.

Obe majke kažu da je ovo prvi put da se ovako nešto dogodilo.

- Mi smo inače iz Zagreba i policija je i tamo izašla na teren da vidi je li možda otišao da se nađe sa starim prijateljima, ali ga nije pronašla - objasnila je Patrikova majka.

Patrik ima smeđu kosu i smeđe oči. Istu boju očiju i kose ima i Kjara, koja je mršava i visoka 160 cm. Njen brat Adriano ima plavu kosu i plave oči, mršav je i visok 180 cm.

"U slučaju da posedujete informacije o nestalima, obavestite najbližu policijsku stanicu ili nazovite na broj 192. Takođe, informacije možete dostaviti na e-adresu: nestali@nestali.hr", navodi se u objavi.

Autor: Iva Besarabić