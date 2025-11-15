STRAVIČAN UDES KOD KOSTAJNICE, POVREĐENA DECA! 'Mercedes' sleteo sa puta, mališani sa teškim povredama hitno prebačeni u bolnicu

Tri osobe su povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć na magistralnom putu Novi Grad - Kostajnica.



- Policijskoj upravi Prijedor 14.11.2025. godine oko 20,00 časova prijavljeno je da se na magistralnom putu Novi Grad-Kostajnica u mestu Mrakodol, opština Kostajnica, dogodila saobraćajna nesrećau kojoj su povređena tri lica.

Uviđajem na licu mesta utvrđeno je da je do saobraćajne nezgode došlo usled sletanja sa kolovoza vozila marke “Mercedes”kojim je upravljao E.H. iz Novog Grada, saopšteno je iz PU Prijedor.

Kako navode iz policije, dva maloletnika koja su bila u autu su teže povređena.

"U ovoj saobraćajnoj nezgodi vozač je lakše povrijeđen, dok su dva maloletna lica koja su se nalazila u vozilu zadobila teške telesne povrede. Zbog težine povreda jedno maloletno lice prevezeno je na Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banja Luci", navode iz PU Prijedor.

Autor: D.Bošković