UKRAJINAC UHAPŠEN U HERCEG NOVOM: Osumnjičen za seksualno uznemiravanje maloletnica

U Herceg Novom uhapšen je ukrajinski državljanin osumnjičen za seksualno uznemiravanje tri maloletnice, saopštila je crnogorska policija.

Kako se navodi u saopštenju, V. K.(35) je uhapšen nakon prijave jedne građanke.

Sumnja se da je on 13. novembra u jednom ugostiteljskom objektu tri maloletnice uznemiravao gestikulacijom i verbalnim obraćanjem koje je imalo seksualnu konotaciju.

Osumnjičeni V.K. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom državnom tužiocu, zbog sumnje da je počinio navedeno krivično delo, navodi se u saopštenju.

