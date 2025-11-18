AKTUELNO

OGLASIO SE OTAC UBICE IZ MOSTARA Fudbalska legenda SKRHANA bolom: 'Voleo je tu devojku, nešto se strašno prelomilo u njegovoj glavi'

Foto: Foto/Društvene mreže, Pink.rs/R. Lazarević

Fudbalska legenda Avdo Kalajdžić, otac Anisa Kalajdžića (33), ubice iz Mostara i fudbalskog sudije koji je sinoć ubio svoju bivšu devojku Aldinu Jahić (32) hicem iz pištolja, jedva je smogao snage da progovori.

- Moja porodica i ja smo shrvani bolom u našim srcima i dušama. To je neopisivo teško za nas. Žao nam je nevine i drage devojke koja je izgubila život. Kad bih mogao sve da vratim, voleo bih da se to desilo meni, a ne toj divnoj devojci - rekao je Avdo i dodao:

- Slomljen sam i zbog sudbine svog sina koji je bio dete za primer u gradu i šire. Anis je bio jedna dobričina i momak koga su svi voleli. Bio je sportista, sportski radnik i sudija koji je uzorno radio. Voleo je tu devojku i imali su planove za život, ali nešto se prelomilo strašno u njegovoj glavi i završilo tragično za obe porodice.

"Želim im mir i mir za njihovu dragu Aldinu"

- Šta se dogodilo u njegovoj glavi sada je teško reći, a razlozi su besmisleni, jer on više nema devojke, nažalost svih nas. Teško je bilo šta reći. Bol i tuga su nepodnošljivi. Tragedija i uništene porodice - istakao je fudbalski as za Republiku.

U ime cele svoje porodice i u svoje ime, u duhu njihove vere, izrazio je najdublje saučešće porodici ubijene Aldine.

- Porodici Jahić, rodbini i prijateljima, moja porodica i ja izražavamo najdublje saučešće u ovom teškom trenutku za njih i njihove najmilije. Želim im mir i mir za njihovu dragu Aldinu - zaključio je Avdo, bivši fudbaler i trener FK Velež, u suzama.

Podsetimo Aldinu je Anis Kalajdžić ubio u nedelju uveče u toaletu ugostiteljskog objekta u koji se sakrila bežeći od njega.

Podsetimo, Anis i ranije je pretio svojim devojkama. Pa je tako, na svom Fejsbuk profilu, javno pisao o njima i kako im je, kao sudija, "davao doživotne suspenzije".

Od Aldine su se potresnim porukama oprostili prijatelji.

MOSTAR TUGUJE ZA ALDINOM (32) Fudbalski sudija je jurio po gradu da je ubije: I ranije je dobijala pretnje, a sumnja se da je OVO motiv

Autor: Jovana Nerić

