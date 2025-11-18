POZNATO KADA ĆE BITI SAHRANJENA UBIJENA ALDINA IZ MOSTARA: Bivši dečko je jurio sa pištoljem, pa ubio u lokalu

Porodica, prijatelji, kolege i mentori i dalje su u šoku zbog njenog tragičnog odlaska. Svi su imali samo reči hvale i pitaju se – zašto?

Sahrana Aldine Jahić, koju je u Mostaru usmrtio Anis Kalajdžić, biće obavljena u sredu nakon ikindije namaza u Milanovcima kod Kalesije.

Admir Čavalić, dugogodišnji prijatelj i mentor Aldine Jahić, smogao je snage da govori pred kamerama uprkos dubokoj boli. Za „N1“ je rekao da je poznaje gotovo deset godina, još od studentskih dana.

„Bila je fina osoba, introvertna, nije delila svoje probleme, poteškoće. Lično me boli. Čuli smo se zadnji put u petak, da mi je bilo šta rekla... Ja sam ostao federalni poslanik, dao bih sve da joj se neko nađe, federalni policajci, Uprava policije, da joj neko obezbedi nekakvu zaštitu, samo da sam znao, ili bilo ko da je znao, ili od familije, ili od prijatelja. Iskren da budem u dilemi sam, da li još treba govoriti o ovome, ali moram da kažem – Aldina Jahić je stvarno bila par ekselans živo biće, nagovarao sam je za doktorat. Zvao sam je filozof, napisao sam to u objavi. Organizacija, veliki događaj, hiljadu ljudi, pa u maju je držala predavanje pred nekih sto ljudi u Briselu. Ja sam sedeo tu, posle me pitala kako je bilo, je li sve OK, šalili smo se, tu je ona slika nastala“, rekao je Čavalić.

„Odgojite dete, izvedete na beli svet, školujete, ima uspešnu karijeru, sama je uvek bila solo borac, otišla u tuđi kraj, tuđi grad i da se ovo desi, da neko tako, da li je čak možda ubio s leđa u glavu, mislim stravično, ne mogu da verujem. Ja nemam reči, zatečen sam i ne znam, boli nas sve. Ne znam kako da joj se odužim i žao mi je što nije kazala. Da li smo mi mogli biti tu, da li smo mogli reagovati... Ja sam žestoko reagovao prema tom momku, ubici, teške sam reči kazao i stojim iza njih. Zašto, i to moram kazati. Dosta se kod nas govori o nekim porodicama, patrijarhatu i slično. Kod nas evo ovde u Tuzli, u mahali, uči se od malena da se devojčice ne udaraju, da nije džentlmenski, da nije patrijarhalno, da nije u duhu dečaka da udara devojčice. Kada se moja curica upisivala u osnovnu školu, to sam ja prvo rekao, nemoj se brinuti, neće te dečaci dirati, jer dečaci ne diraju devojčice“, kazao je Čavalić.

Istakao je da želi da se Aldina pamti, pa je spomenuo da je već razgovarao s profesorima o osnivanju nagrade ili fondacije koja će nositi njeno ime. Dodao je da nema informacija o momku, ali da zna da u maju nije bila u vezi s njim kada su se videli. Poslednji put su se čuli u petak uveče, a ništa u razgovoru nije zvučalo uznemirujuće.

„I kad sam dobio inicijale tu veče, napisao sam joj, jesi li tu? I nije mi odgovarala“, prisetio se.

Na navode da Aldina nije prijavila uznemiravanje ili pretnje, rekao je da je ona možda to čuvala u sebi jer je bila tiha i blaga osoba.

„To neka istražni organi procene i neka se utvrdi kako je neko mogao da dobije pištolj. Dakle, ko mu je dao pištolj i taj posrednik treba da odgovara, ima tu lanac odgovornosti. Nema opravdanja. Vidim neko komentariše. Nema opravdanja, ubistvo je ubistvo. Ne možete ubiti nevinu osobu, ne možete. Ubistvo ima svoju težinu i tu nema reči zašto, da se traže razlozi i slično. A što se nje lično tiče, sumnjamo mi kao prijatelji da ona nije htela da nam priča, znajući kakav je bila karakter i da je čuvala u sebi, da je imala određeni ponos, da nije jednostavno htela da deli te informacije, to je naša pretpostavka. Da li je tako, ne znamo šta je bilo u njenoj glavi taj dan, te slike, to bežanje, da je dugo tako trajalo. Pa evo i Mostar je veliki grad, da neko nije tu u 18 sati priskočio, i to mi je nejasno“, rekao je Čavalić.

Dodao je da je ovo iskušenje za sve, ali da je najteže njenoj porodici.

„Bila je osoba koja nije bila problematična i osoba koja ne bi ni mrava zgazila“, zaključio je.

